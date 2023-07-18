Федотов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1993

Отец: Федотов Владимир

Мать: Федотова Юлия

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