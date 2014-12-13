Залетов Алексей Михайлович
Место рожденияс.Кожевниково, Томская область
Дата рождения05.05.1974
Дата смерти13.12.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Кожевниково, Томская область
Рождение ребёнка
11.04.2006
Сын: Залётов Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Сметанкина (морозова) Юлия Юрьевна
г.Томск, Томская область
Смерть
13.12.2014
с.Кожевниково,Томская область