Залетов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залетов Алексей Михайлович

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Место рождения

с.Кожевниково, Томская область

Дата рождения

05.05.1974

Дата смерти

13.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кожевниково, Томская область
Рождение ребёнка
11.04.2006

Сын: Залётов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Сметанкина (морозова) Юлия Юрьевна

г.Томск, Томская область
Смерть
13.12.2014
с.Кожевниково,Томская область
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