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Агрофена Ивановна

Место рождения

с. Захарьино, Ярославская, Россия

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

До 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1876

Муж: Наутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Наутов Александр Иванович

Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: (Наутова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: (Наутова) Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Наутов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Наутова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Наутов Самуил Иванович

Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич

Смерть
До 1950

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