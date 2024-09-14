Агрофена Ивановна
Место рожденияс. Захарьино, Ярославская, Россия
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиДо 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Наутов Александр Иванович
Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: (Наутова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: (Наутова) Палагея Ивановна
Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Наутова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Наутов Иван Васильевич
Смерть
До 1950