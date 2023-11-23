Агафья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Никитин
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Никольская Фелицата Карпова
Отец ребёнка: Карп Никитин
Рождение ребёнка
1808
Сын: Евгений Карпов
Отец ребёнка: Карп Никитин
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Карп Никитин
Смерть
Неизвестно