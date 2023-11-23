Агафья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Никитин

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Никольская Фелицата Карпова

Отец ребёнка: Карп Никитин

Рождение ребёнка
1808

Сын: Евгений Карпов

Отец ребёнка: Карп Никитин

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Карп Никитин

Смерть
Неизвестно

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