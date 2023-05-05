Гончарик Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарик Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1973

Сын: Гончарик Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кирик Таисия Александровна

Рождение ребёнка
02.05.1974

Сын: Гончарик Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Кирик Таисия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирик Таисия Александровна

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