Гончарик Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1973
Сын: Гончарик Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кирик Таисия Александровна
Рождение ребёнка
02.05.1974
Сын: Гончарик Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Кирик Таисия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно