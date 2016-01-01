Venetz Armand — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Venetz Armand

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Venetz Joseph

Мать: Venetz Adele

Смерть
2016
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