Зачитайлова (Никулина) Лариса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачитайлова (Никулина) Лариса Евгеньевна

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

11.06.1974

Дата смерти

09.03.2014

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1974

Отец: Никулин Евгений

Мать: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
09.03.2014
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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