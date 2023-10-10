Иванова (Зайцева) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Зайцева) Валентина Викторовна

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Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

21.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1957

Отец: Зайцев Виктор Иванович

Мать: Зайцева Нина Аверьяновна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.04.1979

Сын: Иванов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Станислав Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр

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