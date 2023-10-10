Иванова (Зайцева) Валентина Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1957
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1957
Отец: Зайцев Виктор Иванович
Мать: Зайцева Нина Аверьяновна
Рождение ребёнка
30.04.1979
Сын: Иванов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Станислав Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Александр