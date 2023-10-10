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Дорофеев Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.05.1851

Дата смерти

20.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1873

Дочь: Фролова Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1879

Сын: Дорофеев Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1881

Сын: Дорофеев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1883

Сын: Дорофеев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1887

Сын: Дорофеев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.12.1891

Дочь: Грачёва Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скуднякова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна

Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Елизавета Амвросиевна

Смерть
20.03.1909
Коледино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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