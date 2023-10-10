Дорофеев Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1851
Дата смерти20.03.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1873
Дочь: Фролова Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна
Рождение ребёнка
27.02.1879
Сын: Дорофеев Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна
Рождение ребёнка
06.02.1881
Сын: Дорофеев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна
Рождение ребёнка
21.02.1883
Сын: Дорофеев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна
Рождение ребёнка
24.02.1887
Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна
Рождение ребёнка
08.12.1891
Дочь: Грачёва Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скуднякова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Дорофеева Елизавета Амвросиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1909