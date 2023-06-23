Настасья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Стефан (Отец Настасьи)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагия (Пелагея) Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Максим Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Антонович
Смерть
Неизвестно