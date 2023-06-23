Настасья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Стефановна

Настасья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Стефан (Отец Настасьи)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагия (Пелагея) Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Антонович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Антонович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Антонович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Максим Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Антонович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Антонович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close