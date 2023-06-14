Смит Аним
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Сагира
Мать ребёнка: Опаляющая Ревери
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Инанна
Мать ребёнка: Опаляющая Ревери
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Пхема
Мать ребёнка: Опаляющая Ревери
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Меридиа
Мать ребёнка: Опаляющая Ревери
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Доа
Мать ребёнка: Опаляющая Ревери
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Мазу
Мать ребёнка: Опаляющая Ревери
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опаляющая Ревери
Смерть
Неизвестно