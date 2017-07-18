Антипина Любава андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Любава андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2017

Отец: Антипин Андрей Георгиевич

Мать: Антипина Анастасия Владимировна

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