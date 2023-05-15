Микрюкова (Ложкина) Дарья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микрюкова (Ложкина) Дарья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ложкин Георгий Федорович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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