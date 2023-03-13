Пешков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1919

Дочь: Соломахина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Пешкова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Александр Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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