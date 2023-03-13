Пешков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1919
Дочь: Соломахина Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Пешкова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Александр Иванович
Мать ребёнка: Пешкова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно