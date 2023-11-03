Вранова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вранова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

После 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1868 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Вранов Петр Михеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1883 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Вранов Петр Михеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вранов Петр Михеевич

Смерть
После 1883
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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