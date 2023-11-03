Вранова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиПосле 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Вранов Петр Михеевич
Рождение ребёнка
16.02.1883 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Вранов Петр Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вранов Петр Михеевич
Смерть
После 1883