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Уткин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова (Уткина) Римма Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина (Александрова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
22.03.1933

Сын: Уткин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Уткина (Александрова) Ольга Павловна

Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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