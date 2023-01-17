Биляк (Омельчук) Ганна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биляк (Омельчук) Ганна Ильинична

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Место рождения

Мирогоща Вторая, Рівненська область

Дата рождения

23.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1921

Отец: Омельчук Илья

Мать: Омельчук Параскева

Мирогоща Вторая, Рівненська область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Якимчук Александра Ивановна

Отец ребёнка: Биляк Иван Герасимович

Мирогоща Вторая, Рівненська область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Биляк Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Биляк Иван Герасимович

Мирогоща Вторая, Рівненська область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Биляк Василий Иванович

Отец ребёнка: Биляк Иван Герасимович

Мирогоща Вторая, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
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