Биляк (Омельчук) Ганна Ильинична
Место рождения
Дата рождения23.12.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1921
Отец: Омельчук Илья
Мать: Омельчук Параскева
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Якимчук Александра Ивановна
Отец ребёнка: Биляк Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Биляк Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Биляк Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Биляк Иван Герасимович
Смерть
Неизвестно