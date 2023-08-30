Ференчук Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ференчук Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1977

Дочь: Григорьева Оксана

Мать ребёнка: Ференчук Нина

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
26.06.1988

Дочь: Мулюкина Елена

Мать ребёнка: Ференчук Нина

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ференчук Нина

Смерть
Неизвестно
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
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