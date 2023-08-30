Ференчук Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1977
Дочь: Григорьева Оксана
Мать ребёнка: Ференчук Нина
Рождение ребёнка
26.06.1988
Дочь: Мулюкина Елена
Мать ребёнка: Ференчук Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ференчук Нина
Смерть
Неизвестно
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область