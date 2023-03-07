Торхова Параскева Феофилактова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1797 ст.
Дочь: Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Торхов Петр Федоров
Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торхов Федор Моисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829