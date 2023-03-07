Торхова Параскева Феофилактова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорхова Параскева Феофилактова

Торхова Параскева Феофилактова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1797 ст.

Дочь: Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Торхов Петр Федоров

Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Торхов Николай Федоров

Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Федор Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close