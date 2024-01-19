Музрахи Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.03.2016
Жена: скрыто настройками приватности
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.07.2017
Дочь: Музрахи Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.12.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности