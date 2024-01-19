Музрахи Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музрахи Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.03.2016

Жена: скрыто настройками приватности

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.07.2017

Дочь: Музрахи Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.12.2022

Сын: Музрахи Егор Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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