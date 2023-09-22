Савин Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Максим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Савин Ефим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Савин Пётр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
28.09.1870 ст.

Жена: не указана

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мокин Василий. Жених. Казак Илецкой станицы. Раскольнической секты. Вторым браком. 60 лет Гарусина (по мужу) Екатерина. Невеста. Вдовая казачка Мухрановского форпоста. Раскольнической секты. 35 лет Дь... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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