Савин Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1853
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
28.09.1870 ст.
Жена: не указана
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мокин Василий. Жених. Казак Илецкой станицы. Раскольнической секты. Вторым браком. 60 лет Гарусина (по мужу) Екатерина. Невеста. Вдовая казачка Мухрановского форпоста. Раскольнической секты. 35 лет Дь... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно