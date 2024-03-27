Оглы Энта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольтман (Оглы) Пана
Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оглы) Рохля
Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оглы) Хая
Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оглы Давид Бабо
Рождение ребёнка
1858
Сын: Оглы(Оглых) Матвей
Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Иценова ((Сауловна) Иценова) Хава Давидовна
Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Сиротина (Оглы) Мария
Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Штри (Оглы) Мануха (Минуха)
Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо
Смерть
Неизвестно