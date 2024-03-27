Оглы Энта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглы Энта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольтман (Оглы) Пана

Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оглы) Рохля

Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оглы) Хая

Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглы Давид Бабо

Рождение ребёнка
1858

Сын: Оглы(Оглых) Матвей

Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Иценова ((Сауловна) Иценова) Хава Давидовна

Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Сиротина (Оглы) Мария

Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Штри (Оглы) Мануха (Минуха)

Отец ребёнка: Оглы Давид Бабо

Смерть
Неизвестно

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