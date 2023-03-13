Владимирова (Васендина) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1971
Рождение ребёнка
06.03.1994
Дочь: Владимирова Полина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.05.1997
Сын: Владимиров Илья Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.11.2000
Сын: Владимиров Руслан Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно