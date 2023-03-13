Владимирова (Васендина) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Васендина) Наталья Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1971

Отец: Васендин Валентин Феодосьевич

Мать: Васендина Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
06.03.1994

Дочь: Владимирова Полина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.05.1997

Сын: Владимиров Илья Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.11.2000

Сын: Владимиров Руслан Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Андрей Владимирович

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