Шухтуева Агафья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухтуева Агафья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шухтуев Иван Егоров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шухтуев Семион Иванов

Отец ребёнка: Шухтуев Иван Егоров

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шухтуев Козьма Иванов

Отец ребёнка: Шухтуев Иван Егоров

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шухтуев Терентий Иванов

Отец ребёнка: Шухтуев Иван Егоров

Каргино, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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