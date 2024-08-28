Шухтуева Агафья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шухтуев Иван Егоров
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шухтуев Иван Егоров
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шухтуев Иван Егоров
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Шухтуев Иван Егоров
Смерть
Неизвестно