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Медведев (Хиревич) Андрей Леонидович
Медведев (Хиревич) Андрей Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1962
Пол
Мужской
Отец
Хиревич Леонид Васильевич
1927 г.р.
Мать
Турыгина Лидия Андреевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Х
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События
Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1962
Отец:
Хиревич Леонид Васильевич
Мать:
Турыгина Лидия Андреевна
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