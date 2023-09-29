Медведев (Хиревич) Андрей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев (Хиревич) Андрей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1962

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1962

Отец: Хиревич Леонид Васильевич

Мать: Турыгина Лидия Андреевна

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