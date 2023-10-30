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Чолпан Стефан Аверкиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

29.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

1936 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1900

Отец: Чолпан Аверкий Анастасович

Мать: Чолпан Анастасия Левтерова

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Чолпан Анастасия

Рождение ребёнка
1936

Сын: Чолпан Антон Степанович

Мать ребёнка: Чолпан Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чолпан Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чолпан Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Анастасия

Смерть
Неизвестно
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