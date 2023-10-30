Чолпан Стефан Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1900
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Чолпан Анастасия
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Чолпан Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чолпан Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чолпан Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чолпан Анастасия
Смерть
Неизвестно