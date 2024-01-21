Вера Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти06.09.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Терентьев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Виктор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Терентьев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прохор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Терентьев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Прокопий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Терентьев
Смерть
06.09.1890