Вера Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

06.09.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Терентьев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Виктор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Терентьев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Прохор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Терентьев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Прокопий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Терентьев

Смерть
06.09.1890

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