Ящин Антон Иосифович
Место рождениялодзь, Лодзинское воеводство Poland
Дата рождения1878
Дата смерти23.09.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
лодзь, Лодзинское воеводство Poland
Рождение ребёнка
После 1908
Дочь: Ауцграф Александра Антоновна
Мать ребёнка: Ящина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
10.07.1910
Мать ребёнка: Ящина Пелагея Степановна
25 улица Арбат, , , 119002 москва, г. Москва Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ящина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ящина Зинаида Антоновна
Мать ребёнка: Ящина Пелагея Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.1957
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище