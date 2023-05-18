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Ящин Антон Иосифович

Место рождения

лодзь, Лодзинское воеводство Poland

Дата рождения

1878

Дата смерти

23.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

лодзь, Лодзинское воеводство Poland
Рождение ребёнка
После 1908

Дочь: Ауцграф Александра Антоновна

Мать ребёнка: Ящина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Ящин Сергей Антонович

Мать ребёнка: Ящина Пелагея Степановна

25 улица Арбат, , , 119002 москва, г. Москва Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ящин Николай Антонович

Мать ребёнка: Ящина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ящина Зинаида Антоновна

Мать ребёнка: Ящина Пелагея Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.1957
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище
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