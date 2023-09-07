Кислицина (Безденежных) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицина (Безденежных) Анна

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Место рождения

Россия Кировская обл. д. Бельник

Дата рождения

10.09.1908

Дата смерти

08.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1908

Отец: Безденежных Михаил

Мать: Безденежных Акулина

Россия Кировская обл. д. Бельник
Рождение ребёнка
23.12.1926

Дочь: Еременко Валентина

Отец ребёнка: Кислицин Иван

Лавринской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицин Иван

Смерть
08.02.1976
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