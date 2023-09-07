Кислицина (Безденежных) Анна
Место рожденияРоссия Кировская обл. д. Бельник
Дата рождения10.09.1908
Дата смерти08.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1908
Отец: Безденежных Михаил
Мать: Безденежных Акулина
Россия Кировская обл. д. Бельник
Рождение ребёнка
23.12.1926
Дочь: Еременко Валентина
Отец ребёнка: Кислицин Иван
Лавринской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислицин Иван
Смерть
08.02.1976