Трифонова Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Анфиса Ивановна

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Место рождения

с. Кундравы Челябинской обл.

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кундравы Челябинской обл.
Рождение ребёнка
21.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Семен Иванович

д. Кундравы, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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