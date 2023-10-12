Трифонова Анфиса Ивановна
Место рожденияс. Кундравы Челябинской обл.
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кундравы Челябинской обл.
Рождение ребёнка
21.09.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Семен Иванович
д. Кундравы, Челябинская область
Смерть
Неизвестно