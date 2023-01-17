Попов Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Степан Дмитриевич

Попов Степан Дмитриевич

avatar

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

12.12.1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Крещение
12.12.1798 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close