Пивцова Просковья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцова Просковья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Пивцов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Пивцов Михаил Алексеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пивцов Егор Михайлов

Отец ребёнка: Пивцов Михаил Алексеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
135 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивцов Михаил Алексеев

Смерть
Неизвестно
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