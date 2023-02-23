Пивцова Просковья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пивцов Иван Михайлов
Отец ребёнка: Пивцов Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пивцов Егор Михайлов
Отец ребёнка: Пивцов Михаил Алексеев
Место жительства
1850
135 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно