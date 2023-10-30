Пашенко Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашенко Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1972

Отец: Пашенко Юрий

Мать: Пашенко Татьяна

Рождение ребёнка
01.10.1998

Дочь: Пашенко Алеся Александровна

Мать ребёнка: Пашенко Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.06.2003

Дочь: Пашенко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Пашенко Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашенко Наталья Николаевна

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