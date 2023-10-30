Пашенко Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1972
Отец: Пашенко Юрий
Мать: Пашенко Татьяна
Рождение ребёнка
01.10.1998
Дочь: Пашенко Алеся Александровна
Мать ребёнка: Пашенко Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.06.2003
Дочь: Пашенко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Пашенко Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно