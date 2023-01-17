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Von Boehtlingk Nikolaus Diedrich

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.07.1773

Дата смерти

05.01.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1773

Отец: Von Boehtlingk Levin Fabian

Мать: Von Boehtlingk Sophia Charlotte

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
24.07.1773
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1807

Сын: Von Boehtlingk Nikolai Wilhelm

Мать ребёнка: Von Boehtlingk Maria Vilhelmine

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Boehtlingk Maria Vilhelmine

Смерть
05.01.1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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