Von Boehtlingk Nikolaus Diedrich
Место рождения
Дата рождения17.07.1773
Дата смерти05.01.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1773
Крещение
24.07.1773
Рождение ребёнка
06.03.1807
Сын: Von Boehtlingk Nikolai Wilhelm
Мать ребёнка: Von Boehtlingk Maria Vilhelmine
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1839
Похороны
Неизвестно
Volkovskoe lutheranian cemetry