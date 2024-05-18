Обмельчук Никита Ульянович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОбмельчук Никита Ульянович

Обмельчук Никита Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обмельчук (Курбатова) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
29.12.1944

Сын: Обмельчук Николай Никитич

Мать ребёнка: Обмельчук (Курбатова) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
20.09.1946

Дочь: Обмельчук Галина Никитична

Мать ребёнка: Обмельчук (Курбатова) Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.