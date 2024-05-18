Обмельчук Никита Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1944
Сын: Обмельчук Николай Никитич
Мать ребёнка: Обмельчук (Курбатова) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
20.09.1946
Дочь: Обмельчук Галина Никитична
Мать ребёнка: Обмельчук (Курбатова) Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно