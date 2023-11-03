Ефимов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Ефимов Иван
Мать: Ефимова Вера Григорьева
Бракосочетание
07.01.1907
Жена: Ефимова Елена Ивановна
м. 18, ж. 16
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: Юдина Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1910
Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1922
Дочь: Скорик Тамара Федоровна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1923
Дочь: Розалия Федоровна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна
Russia
Рождение ребёнка
07.10.1927
Дочь: Дорогина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна
Смерть
1927