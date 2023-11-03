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Ефимов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Ефимов Иван

Мать: Ефимова Вера Григорьева

Бракосочетание
07.01.1907

Жена: Ефимова Елена Ивановна

м. 18, ж. 16
Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: Юдина Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.02.1910

Сын: Ефимов Петр Федорович

Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ефимов Иван Федорович

Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.03.1922

Дочь: Скорик Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.03.1923

Дочь: Розалия Федоровна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна

Russia
Рождение ребёнка
07.10.1927

Дочь: Дорогина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Ефимова Елена Ивановна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1927
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