Трубицын Осип Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Осип Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1671

Отец: Трубицын Антон Агеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Дочь: Лыкова Дарья Осипова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Трубицын Стефан Осипов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно
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