Трубицын Осип Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1671
Отец: Трубицын Антон Агеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679
Дочь: Лыкова Дарья Осипова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно