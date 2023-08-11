Елисеева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Неизвестно

Отец ребёнка: Елисеев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Неизвестно

Отец ребёнка: Елисеев Александр Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Александр Владимирович

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