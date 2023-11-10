Разумовский Гаврила Парфенович
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиДо 1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1706
Отец: Разумовский Парфен
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9C1C?i=419&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1738
Сын: Разумовский Денис Гаврилович
Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-GBWQ?i=16&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Разумовская Авдотья Гавриловна
Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9C1C?i=419&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 выдана в Хотимерец
Рождение ребёнка
1740
Сын: Разумовский Петр Гаврилович
Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Разумовская Авдотья Вторая Гавриловна
Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Разумовская Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9C1C?i=419&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 выдана в Думино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Трифоновна
Смерть
До 1777
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9C1C?i=419&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530