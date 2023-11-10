Разумовский Гаврила Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовский Гаврила Парфенович

Место рождения

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

До 1777

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Разумовский Парфен

Мать: не указана

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9C1C?i=419&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1738

Сын: Разумовский Денис Гаврилович

Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-GBWQ?i=16&wc=M6MV-G6D%3A224254401%2C226324801%2C226474801&cc=1929530
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Разумовская Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9C1C?i=419&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 выдана в Хотимерец
Рождение ребёнка
1740

Сын: Разумовский Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Разумовская Авдотья Вторая Гавриловна

Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Разумовская Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Аксинья Трифоновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9C1C?i=419&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 выдана в Думино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Трифоновна

Смерть
До 1777
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9C1C?i=419&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
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