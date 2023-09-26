Яковлев Николай Иоанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Иоанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1932

Дата смерти

25.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1932

Отец: Ирина

Мать: не указана

Смерть
25.06.1964
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