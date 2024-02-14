Хусаинов Аглиулла
Место рожденияд.Зяк-Ишметово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Хайрулла Аглиуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Файзулла Аглиуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Абдулла Аглиуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Гибадулла Аглиуллович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно