Васильева Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Степан

Мать: Мать Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батракова Капитолина Платоновна

Отец ребёнка: Батраков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батракова Анна Платоновна

Отец ребёнка: Батраков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батракова Антонина Платоновна

Отец ребёнка: Батраков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батракова Вера Платоновна

Отец ребёнка: Батраков Платон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батраков Евгений Платонович

Отец ребёнка: Батраков Платон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батраков Платон

Смерть
Неизвестно
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