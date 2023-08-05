Васильева Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Степан
Мать: Мать Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батракова Капитолина Платоновна
Отец ребёнка: Батраков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батракова Анна Платоновна
Отец ребёнка: Батраков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батракова Антонина Платоновна
Отец ребёнка: Батраков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батракова Вера Платоновна
Отец ребёнка: Батраков Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батраков Евгений Платонович
Отец ребёнка: Батраков Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батраков Платон
Смерть
Неизвестно