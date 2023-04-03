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Андреев Фёдор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1894

Жена: Татьяна Николаевна

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
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Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Андреев Марк Фёдорович

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1905

Сын: Андреев Александр Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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