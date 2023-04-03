Андреев Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Жена: Татьяна Николаевна
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
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Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1905
Сын: Андреев Александр Федорович
Мать ребёнка: Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно