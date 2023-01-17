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Дугина Параскева Агеева

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Место рождения

Зарвино, Заобнорская волость, Любимский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарвино, Заобнорская волость, Любимский уезд
Бракосочетание
20.04.1881

Муж: Дугин (чагин) Николай Павлов

Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
Рождение ребёнка
10.03.1885

Сын: Дугин Алексей Николаев

Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1888

Сын: Дугин Иван Николаев

Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марья Николаева

Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Дугин Андрей Николаев

Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1997

Дочь: Матерна Николаева

Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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