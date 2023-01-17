Дугина Параскева Агеева
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1881
Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
Рождение ребёнка
10.03.1885
Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов
Рождение ребёнка
30.03.1888
Сын: Дугин Иван Николаев
Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марья Николаева
Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Матерна Николаева
Отец ребёнка: Дугин (чагин) Николай Павлов
Смерть
Неизвестно