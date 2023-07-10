Ладягин Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладягин Максим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1935

Дата смерти

02.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1958

Сын: Ладягин Геннадий Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Янгиер, город, Сырдарьинская область, Узбекская ССР, Средняя Азия, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.01.1987
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
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