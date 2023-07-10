Ладягин Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1935
Дата смерти02.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1958
Сын: Ладягин Геннадий Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Янгиер, город, Сырдарьинская область, Узбекская ССР, Средняя Азия, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1987