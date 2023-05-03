Величко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеличко Андрей

Величко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величко Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Забрускова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Величко Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Забрускова Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забрускова Светлана Владимировна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close