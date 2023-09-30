Мидаков Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мидаков Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2009

Дочь: Мидакова Полина Юрьевна

Мать ребёнка: Мидакова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
25.10.2012

Дочь: Мидакова Софья Юрьевна

Мать ребёнка: Мидакова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мидакова Татьяна Владимировна

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