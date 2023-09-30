Мидаков Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2009
Дочь: Мидакова Полина Юрьевна
Мать ребёнка: Мидакова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
25.10.2012
Дочь: Мидакова Софья Юрьевна
Мать ребёнка: Мидакова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно