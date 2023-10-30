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Ражев Алексей

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

10.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1974

Отец: Ражев Александр

Мать: Ражева Галина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
2002

Жена: Ражева Светлана Вадимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.2004

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Ражева Светлана Вадимовна

Дальнее Константиново, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ражева Светлана Вадимовна

Дальнее Константиново, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Образование
Неизвестно
Речное училище
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