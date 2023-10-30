Федорова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Конотоп, Сумська область

Дата рождения

15.03.1903

Дата смерти

24.11.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Конотоп, Сумська область
Рождение ребёнка
11.07.1933

Дочь: Горина Любовь Степановна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.11.1988
Москва, город федерального значения Москва
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