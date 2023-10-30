Федорова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1903
Дата смерти24.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1933
Дочь: Горина Любовь Степановна
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.11.1988
Москва, город федерального значения Москва