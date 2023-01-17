Заздукин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1919
Дочь: Заздукина Вера Федоровна
Мать ребёнка: Заздукина Агриппина Николаевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
До 1920
Звенячка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Звенячка Березовской волости Дмитриевского уезда Курской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно