Заздукин Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заздукин Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1919

Дочь: Заздукина Вера Федоровна

Мать ребёнка: Заздукина Агриппина Николаевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
До 1920
Звенячка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Звенячка Березовской волости Дмитриевского уезда Курской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заздукина Агриппина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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